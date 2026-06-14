Может ли саммит G7 приблизить переговоры по Украине

Весной европейцы опасались, что Трамп бойкотирует как встречу в Эвиан-ле-Бене, так и запланированный на июль саммит НАТО в Анкаре прежде всего из-за критической реакции Европы на военные действия США в Иране. Поскольку европейцы не оказали активной поддержки американцам в этом конфликте, Трамп решил снизить военное присутствие США в Старом Свете и даже пригрозил выходом из НАТО. Уже в мае его администрация взяла курс на сокращение военного контингента в Европе. В результате из Германии были выведены около 5 тыс. американских военных, и Трамп пообещал на этом не останавливаться. Правда, вскоре американский лидер направил такое же количество военных в Польшу, связав это с победой на президентских выборах в республике Кароля Навроцкого, который считается его идеологическим союзником в Европе.