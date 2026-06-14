Может ли саммит G7 приблизить переговоры по Украине

С 1997 года действовал формат «Большой восьмерки» (G8), в которую, помимо названных стран, также входила Россия, но он прекратил свое существование в марте 2014 года, после присоединения к России Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах.
В январе Макрон предлагал провести внеочередную встречу «Большой семерки» вскоре после форума в Давосе. На саммит в качестве наблюдателей пригласили представителей России, Украины и Сирии. Однако глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не получала приглашения.
На каком фоне пройдет саммит
Изначально саммит G7 должен был открыться на день раньше, однако Париж скорректировал график, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, проводимым в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа (его день рождения — 14 июня), и американский лидер подтвердил свое участие во встрече. Как отмечает AFP, этот саммит — очередная попытка преодолеть накопившиеся у трансатлантических союзников разногласия.
Весной европейцы опасались, что Трамп бойкотирует как встречу в Эвиан-ле-Бене, так и запланированный на июль саммит НАТО в Анкаре прежде всего из-за критической реакции Европы на военные действия США в Иране. Поскольку европейцы не оказали активной поддержки американцам в этом конфликте, Трамп решил снизить военное присутствие США в Старом Свете и даже пригрозил выходом из НАТО. Уже в мае его администрация взяла курс на сокращение военного контингента в Европе. В результате из Германии были выведены около 5 тыс. американских военных, и Трамп пообещал на этом не останавливаться. Правда, вскоре американский лидер направил такое же количество военных в Польшу, связав это с победой на президентских выборах в республике Кароля Навроцкого, который считается его идеологическим союзником в Европе.
В марте Трамп обратился к союзникам с просьбой подключиться к операции в Иране и создать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе. Европейские страны прохладно встретили это предложение и не согласились направить военный свой флот в регион. На саммите Евросовета, который прошел в Брюсселе
Параллельно Франция и Великобритания попытались сформировать коалицию союзников, готовых обеспечить свободу судоходства в блокированной Ираном транспортной артерии. С их подачи в середине марта около 30 стран подписали декларацию с выражением готовности «внести свой вклад в усилия» по разблокировке Ормузского пролива, но только после окончания активной фазы боевых действий.
Тернберрийское соглашение было подписано еще в июне 2025 года, однако многие европейские страны считали эту сделку «несбалансированной» и тянули с ратификацией. Теперь ее должен одобрить Европарламент — соответствующее голосование назначено как раз на следующую неделю. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил журналистам, что, скорее всего, соглашение получит поддержку, однако добавил: «Нельзя быть до конца уверенными в том, что Соединенные Штаты будут соблюдать свою часть условий».
Согласно свежему опросу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), доверие европейцев к США упало до рекордно низкого уровня в 11%, хотя еще полгода назад этот показатель был на отметке 16%, а в конце 2024 года — 22%. При этом 25% опрошенных и вовсе видят в Америке либо соперника, либо противника. Исследование проводилось в 15 странах Европы, и только в двух сторонники правых популистских партий — польской «Право и справедливость» (PiS) и британской «Реформы Великобритании» — по-прежнему рассматривают США в первую очередь как союзника. Большинство европейцев, согласно исследованию ECFR, также уверены, что американцы не придут на помощь в случае нападения, и хотят уменьшить свою зависимость от США в области безопасности (особенно в Австрии, Дании, Германии).
Какие решения ожидаются по Украине
Накануне саммита Макрон отметил важность участия в нем Зеленского, объяснив это необходимостью «восстановить консенсус в рамках G7 в области поддержки Украины» по различным аспектам, включая «необходимость переговоров».
Как сообщает Bloomberg, на встрече в Эвиане лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены убедить США поддержать их условия для возобновления переговоров с Россией. По оценкам европейцев, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Свои условия возобновления переговоров по украинскому урегулированию лидеры «евротройки» сформулировали после встречи 7 июня в Лондоне с Зеленским. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выпустили совместное заявление, в котором косвенно выступили за восстановление прямого диалога с Россией.
Европейцы сформулировали следующие пять условий, которые необходимы для достижения «справедливого и прочного мира».
- Прекращение боевых действий/
- Нынешняя линия фронта фигурирует как «отправная точка» для любого соглашения; причем международно признанные границы «не должны быть изменены силой», а «суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и союзы должно соблюдаться в полном объеме».
- После вступления в силу перемирия Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Это предусматривает развертывание многонациональных сил миротворцев в республике.
- Российские активы останутся замороженными, пока не прекратятся боевые действия и Украине не будет компенсирован ущерб.
- Европейские интересы безопасности должны быть защищены при заключении любой сделки. Любые переговоры, связанные с ЕС и НАТО, потребуют согласия стран — членов блока и альянса соответственно.
В Кремле выдвинутые «евротройкой» условия назвали «непоследовательными», заявил журналистам 8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать Украине в производстве новых видов вооружений для продолжения войны.
Дипломатические усилия «евротройка» продолжила в Москве.11 июня послы Франции, Великобритании и ФРГ в России Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф встретились с заместителем главы МИДа Михаилом Галузиным. Встречу дипломаты запросили сами, как сообщил накануне Сергей Лавров, отметив, что в Москве готовы выслушать европейцев, но при этом не испытывают большого оптимизма.
По итогам переговоров МИД России выпустил заявление, в котором отметил, что главам дипломатических миссий «были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису», а также подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта «на основе устранения его первопричин».
Европейские дипломаты, в свою очередь, изложили на встрече основные положения заявления от 7 июня, «включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран».
В ноябре 2025 года Великобритания, Франция и Германия подготовили альтернативный американскому план урегулирования конфликта на Украине. В своей версии «евротройка», в частности, не исключила вступление Украины в НАТО. Однако вскоре европейцы начали работать над совместным с США планом. На декабрьских консультациях в Берлине европейцы и американцы договорились о гарантиях безопасности для Киева, которые, в частности, подразумевают размещение так называемых многонациональных сил на территории республики при участии «коалиции желающих».
В начале года в Европе стала обсуждаться идея назначения европейского спецпосланника для возобновления контактов с Россией. В феврале в Москву прилетал дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Европейцы на уровне советников по безопасности также пытались подключиться к переговорам России и Украины, которые проходили в Женеве
В начале мая в Брюсселе активизировались дискуссии о восстановлении прямого диалога ЕС с Россией. Тогда же в западных СМИ стали появляться имена возможных претендентов на пост спецпосланника, в том числе экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. 28 мая на Кипре состоялось заседание глав МИД ЕС, посвященное этой теме, однако публичных заявлений по его итогам не было.
Не исключено, что на саммите G7 европейцы попытаются в рамках группы выработать общий подход к возобновлению переговоров с Россией и их механизм. Ранее в некоторых странах ЕС, включая Литву и Эстонию, выступили против идеи единого спецпосланника, ссылаясь на то, что Европа не может оставаться нейтральной в этом конфликте. «Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы», — пояснял глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Стубб, которому прочили пост переговорщика, недавно отказался от этой роли, отметив, что переговорами с Россией напрямую должны заниматься как раз Лондон, Париж и Берлин. Однако премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила 11 июня, что европейские союзники Украины должны все же назначить единого эмиссара. «Настоящая проблема заключается не в том, кто входит в тот или иной формат, а в том, что ни один из существующих форматов в настоящее время не обладает легитимностью, чтобы выступать от имени всей Европы», — пояснила она, отметив, что постоянно меняющий набор участников неадекватно представляет Европу и приводит «только к фрагментации, путанице и слабости».
Актуальную позицию США по украинскому урегулированию на недавних слушаниях в конгрессе сформулировал госсекретарь Марко Рубио, отметив, что Вашингтон не является нейтральным посредником в конфликте, поскольку поддерживает Киев. Он добавил, что урегулирование возможно только дипломатическим путем, однако переговорные контакты, по его словам, пока не дают результата. Комментируя это заявление, Лавров отметил, что оно «тревожит» Россию. 9 июля Песков заявил журналистам, что точная дата нового визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не ясна, но, по его словам, «их будут рады видеть в любой момент».