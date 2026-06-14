Президент Румынии выдвинул нового кандидата в премьеры

«Адриан Вештя прошел все административные этапы — был успешным мэром, успешным председателем уездного совета, успешным министром , — сказал Дан. — Это категорически прозападный политик».
Глава государства поблагодарил Эуджена Томака за предпринятые усилия по созданию нового парламентского большинства в поддержку правительства.
«В этот момент ясно, однако, что подходящим является политическое решение», — сказал он.
Ранее Томак заявил, что намерен сформировать «техническое, а не политическое правительство», и начал с этой целью консультации с политическими партиями. Консультации завершились, не принеся конкретных результатов.
Вештя поблагодарил президента, отметив, что является членом Национал-либеральной партии уже 30 лет. Он выразил убежденность, что сумеет в короткое время составить новый кабинет, который «получит прочную поддержку в парламенте». «Я хочу политическое правительство, которое возьмет на себя ответственность за реальные реформы и сохранит прозападный курс Румынии», — сказал он. Теперь назначение Вешти на пост премьера главой государства должен утвердить парламент.
Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану (Национал-либеральная партия, НЛП) и отозвать своих министров из кабинета, так как была не согласна с рядом принятых правительством мер жесткой экономии и считала, что в правящей коалиции отсутствует реальный диалог между партнерами. Кабинет приобрел статус временного, его полномочия ограничены. До этого у власти в Румынии находилась неоднородная правящая коалиция в составе так называемых «проевропейских» партий — левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП и Союза за спасение Румынии, а также Демократического союза венгров Румынии.