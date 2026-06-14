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СМИ: на Украине образовались длинные очереди из желающих выехать из страны

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Огромные очереди из желающих выехать с Украины образовались на пункте пропуска во Львовской области, сообщило в воскресенье украинское издание «Страна.ua», опубликовав кадры автомобильных очередей.

Источник: AP 2024

«Еще кадры масштабных очередей на выезд с Украины перед пунктом пропуска “Краковец”, — говорится в Telegram-канале издания.

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила в воскресенье в Telegram-канале, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд с Украины). Как сообщает ГПСУ со ссылкой на информацию от польской стороны, автобусное сообщение не будет прекращаться, однако оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска «Шегини — Медика» будут производиться с задержками. Прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления. В сообщении говорится, что этот пункт пропуска один из самых загруженных на украинско-польской границе.