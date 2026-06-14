СМИ: на Украине образовались длинные очереди из желающих выехать из страны

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила в воскресенье в Telegram-канале, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд с Украины). Как сообщает ГПСУ со ссылкой на информацию от польской стороны, автобусное сообщение не будет прекращаться, однако оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска «Шегини — Медика» будут производиться с задержками. Прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления. В сообщении говорится, что этот пункт пропуска один из самых загруженных на украинско-польской границе.