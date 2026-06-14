Rzeczpospolita: Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за героизации бандеровцев

По их информации, Навроцкий намеренно откладывает финальное решение по этому вопрос, чтобы продемонстрировать правящей коалиции Польши, что предложение было выражено не на эмоциях. При этом в администрации польского президента уверены, что общество по этому вопросу на стороне Навроцкого. Президент Польши не давал украинской стороне точных сроков для переименования подразделения, но речь идет «скорее о днях, чем о неделях», отметила газета.