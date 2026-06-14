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Rzeczpospolita: Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за героизации бандеровцев

По данным газеты, президент Польши намеренно откладывает финальное решение по этому вопрос, чтобы продемонстрировать правящей коалиции, что предложение было выражено не на эмоциях.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий дал понять Владимиру Зеленскому, что готов пересмотреть решение о лишении его высшей госнаграды страны — Ордена Белого орла — только если тот переименует подразделение ВСУ «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По их информации, Навроцкий намеренно откладывает финальное решение по этому вопрос, чтобы продемонстрировать правящей коалиции Польши, что предложение было выражено не на эмоциях. При этом в администрации польского президента уверены, что общество по этому вопросу на стороне Навроцкого. Президент Польши не давал украинской стороне точных сроков для переименования подразделения, но речь идет «скорее о днях, чем о неделях», отметила газета.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского Ордена Белого орла в связи с решениями последнего по героизации бандеровцев.

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