Премьер Британии Стармер заявил перехвате танкера теневого флота РФ в Ла-Манше

Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».