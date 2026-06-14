Путин пожелал удачи военным на запорожском направлении

Встреча главы государства с участниками специальной военной операции состоялась в пятницу, в День России, в Кремле. После официальной части мероприятия прошло общение в неформальной обстановке, в ходе которого президент поинтересовался у одного из бойцов, входит ли он в состав группировки войск «Днепр».
«Постепенно подбираетесь к Запорожью?» — уточнил Путин.
«Так точно», — подтвердил военнослужащий.
«Удачи вам», — сказал бойцу Путин, как следует из кадров, опубликованных автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.