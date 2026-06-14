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Путин пожелал удачи военным на запорожском направлении

Президент России Владимир Путин пожелал успеха российским военнослужащим, выполняющим задачи на запорожском направлении.

Источник: РИА "Новости"

Встреча главы государства с участниками специальной военной операции состоялась в пятницу, в День России, в Кремле. После официальной части мероприятия прошло общение в неформальной обстановке, в ходе которого президент поинтересовался у одного из бойцов, входит ли он в состав группировки войск «Днепр».

«Постепенно подбираетесь к Запорожью?» — уточнил Путин.

«Так точно», — подтвердил военнослужащий.

«Удачи вам», — сказал бойцу Путин, как следует из кадров, опубликованных автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.