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Зеленский устроил истерику после российских ударов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к западным партнерам после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Только за прошедшую неделю россияне запустили по Украине 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов», — утверждает глава киевского режима.

Также Зеленский вновь обратился к западным странам за помощью.

«Мы готовимся к встречам с партнерами для укрепления нашей обороны. И очень важно, чтобы эти переговоры привели к конкретным решениям. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка противовоздушной обороны», — заявил он.

В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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