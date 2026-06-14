Главу евродипломатии Каю Каллас могут лишить части полномочий из-за борьбы за влияние в руководстве ЕС. По данным СМИ, в Брюсселе растет недовольство ее работой, а некоторые дипломаты связывают это с конфликтом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кто и почему может ограничить Каллас в полномочиях и как к ней относятся в России — в материале «Газеты.Ru».
Идея реформировать Европейскую службу внешних действий (EEAS), предложенная Францией, может быть связана с разногласиями между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, сообщил канал Euronews со ссылкой на источники.
Об обсуждении возможных изменений три дня назад сообщило Reuters со ссылкой на внутренний документ. По данным агентства, в Евросоюзе обеспокоены, что внутренние разногласия приводят к «слишком медленным и разрозненным действиям» блока.
«Дипломаты утверждают, что одним из источников сбоев является дублирование функций Европейской комиссии, которую сейчас возглавляет Урсула фон дер Ляйен, и отдельной Службы внешних действий ЕС, возглавляемой Каллас», — отмечается в материале Reuters.
В связи с этим, по информации агентства, рассматриваются три варианта реформирования европейской дипломатии. ~Два из них — передача всех функций дипломатической службы Еврокомиссии или Совету ЕС — подразумевают сокращение полномочий Каллас~.
~Третий же вариант, напротив, значительно их расширяет~: согласно ему, глава евродипломатии могла бы получить статус первого исполнительного вице-председателя Еврокомиссии и взять под контроль работу комиссаров и подразделений, отвечающих за внешние связи, торговлю и экономическое развитие. Сейчас Каллас — одна из шести исполнительных вице-председателей Еврокомиссии и курирует ряд направлений вместе с другими чиновниками. По мнению авторов инициативы, новый статус позволил бы усилить влияние главы евродипломатии на принятие внешнеполитических решений.
Как заявили источники Euronews, ~подобные обсуждения стали следствием внутренних конфликтов в структурах ЕС~. По их словам, Еврокомиссия под руководством фон дер Ляйен «превратилась в самопровозглашенного геополитического игрока» и стала брать на себя ведущую роль в реагировании на международные события, тем самым «подрывая мандат, который должна была выполнять Каллас».
При этом, по информации Euronews, Каллас также сталкивается с критикой внутри блока. Она вызывает недовольство из-за настаивания на использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, своих напряженных отношений с администрацией США и «представлением амбициозных планов без предварительных консультаций со столицами». Ее позиции, как отмечает канал, часто выходят за рамки консенсуса стран-членов ЕС и «временами переходят в разряд личных мнений».
«К сожалению, она делает многое, чтобы потерять поддержку. Она не очень хорошо умеет строить союзы», — заявил один из источников канала.
Кто такая Кая Каллас.
Кая Каллас возглавила европейскую дипломатию 1 декабря 2024 года, сменив на этом посту Жозепа Борреля. До этого она несколько лет занимала должность премьер-министра Эстонии и считалась одним из самых жестких европейских политиков по отношению к России.
Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллине в семье известного политика Сийма Калласа, который в разные годы был премьер-министром, министром иностранных дел и министром финансов страны. В 2010 году она вступила в основанную отцом Партию реформ, а уже через год стала депутатом эстонского парламента.
В 2014 году Каллас избралась в Европарламент, где занималась вопросами энергетики, цифровой экономики и сотрудничества ЕС с Украиной. В 2018 году она возглавила Партию реформ, став первой женщиной на этом посту. В январе 2021 года Каллас впервые заняла должность премьер-министра Эстонии, а затем еще дважды формировала правительство.
Летом 2024 года лидеры стран Евросоюза выдвинули ее на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Уже 1 декабря она официально приступила к работе.
Каллас неоднократно выступала за ужесточение политики в отношении России. Она призывала ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, заявляя, что «посещение Европы — привилегия, а не одно из прав человека». Кроме того, политик поддерживала демонтаж советских памятников в Эстонии, из-за чего в России в отношении нее возбудили уголовное дело.
В последнее время Каллас допускала, что может стать переговорщиком с Россией от Европы, однако в Кремле отметили, что ей лучше не браться за эту задачу.
Отношение к Каллас в России.
В России деятельность Каи Каллас не раз подвергали критике из-за антироссийских заявлений и поддержки Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «деяния госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента». По его словам, ее работа говорит о том, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя распространенный в СМИ список требований Каллас к России, назвал ее «токсичным» политиком. По его мнению, глава европейской дипломатии стала опасной для самого европейского сообщества.
«Такие, как Каллас, должны быть изолированы от здравомыслящих дружелюбных людей», — подчеркнул депутат.
С резкой критикой в адрес Каллас выступал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. В апреле 2025 года он отреагировал на ее призыв к европейским политикам отказаться от поездок в Россию на мероприятия, посвященные 80-летию Победы.
«Заявление Каллас — неуважение к памяти тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — заявил Володин.
По его словам, память о подвиге стран антигитлеровской коалиции и советского народа, потерявшего 27 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны, не должна становиться предметом политических разногласий.