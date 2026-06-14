Euronews: в Евросоюзе растет недовольство работой Каи Каллас

Главу евродипломатии Каю Каллас могут лишить части полномочий из-за борьбы за влияние в руководстве ЕС. По данным СМИ, в Брюсселе растет недовольство ее работой, а некоторые дипломаты связывают это с конфликтом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кто и почему может ограничить Каллас в полномочиях и как к ней относятся в России — в материале «Газеты.Ru».