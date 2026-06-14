Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» войдут в парламент Армении, следует из данных ЦИК.

Источник: РИА "Новости"

Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.

Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.

В прошлое воскресенье в стране прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.

Член партии «Армения» Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше