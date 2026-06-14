ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.
Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.
В прошлое воскресенье в стране прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.
Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии «Армения» Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.