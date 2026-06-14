С передовой — в мирную жизнь: новый проект «АиФ»-Нижнее Поволжье"

— Хорошо понимаем, что ещё более востребованным он станет к моменту массового возвращения наших бойцов домой после окончания СВО. Мы ставим себе задачу собрать в рамках проекта реальный опыт тех, кто уже прошел такой путь, успешно адаптировался к новым реалиям, сумел решить социальные, психологические проблемы и начал двигаться вперёд. Расскажем о социальных институтах, действующих в поддержку таких людей, общественных организациях, формах онлайн поддержки. Уверены, что для многих такой опыт окажется руководством к действию и поможет быстрей и эффективней адаптироваться.