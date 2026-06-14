С передовой — в мирную жизнь: новый проект «АиФ»-Нижнее Поволжье"

Редакция «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье» начинает новый социальный проект «А завтра был мир».
— Идея проекта родилась в ходе общения с одним из защитников, который стал героем публикации «АиФ-НП», — рассказал генеральный продюссер проекта Никита Ситников. — Это особенный человек, настоящий герой — выполнив свой воинский долг, получив тяжёлое ранение, он нашел в себе силы вернуться к жизни. Сейчас он развивает свое фермерское хозяйство в Волгоградской области, у него есть семья и большие планы на жизнь.
— Опыт такого рода мы считаем актуальным и востребованным в нынешних условиях возвращения ряда наших земляков к мирной жизни, — продолжает Никита Ситников.
— Хорошо понимаем, что ещё более востребованным он станет к моменту массового возвращения наших бойцов домой после окончания СВО. Мы ставим себе задачу собрать в рамках проекта реальный опыт тех, кто уже прошел такой путь, успешно адаптировался к новым реалиям, сумел решить социальные, психологические проблемы и начал двигаться вперёд. Расскажем о социальных институтах, действующих в поддержку таких людей, общественных организациях, формах онлайн поддержки. Уверены, что для многих такой опыт окажется руководством к действию и поможет быстрей и эффективней адаптироваться.
Редакция будет рада обратной связи в рамках проекта. Уважаемые читатели, пишите нам по адресу svet.aif@mail.ru или aif_office@mail.ru.
Весь список публикаций по проекту собрали в один сюжет.