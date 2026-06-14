Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану

«Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал.
«Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны… Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», — добавил президент.
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