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Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана.

Источник: Reuters

«Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал.

«Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны… Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», — добавил президент.

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