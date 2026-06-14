СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

«Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Зеленский поздравил президента США с днем рождения. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.