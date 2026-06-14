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СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, последний поздравил американского лидера с днем рождения, также обсудили переговоры по Украине сообщают украинские СМИ.

Источник: Reuters

«Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Зеленский поздравил президента США с днем рождения. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.

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