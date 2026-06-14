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Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где его примет президент страны Александр Лукашенко и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.

Источник: © РИА Новости

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет российского министра только что приземлился в аэропорту Минска.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры с белорусским коллегой предусмотрены как в узком, так и в широком формате.

Как рассказали в МИД России, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.

В ходе пребывания в Минске глава МИД России также возложит венок к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

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