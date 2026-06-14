Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет российского министра только что приземлился в аэропорту Минска.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры с белорусским коллегой предусмотрены как в узком, так и в широком формате.
Как рассказали в МИД России, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.
В ходе пребывания в Минске глава МИД России также возложит венок к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.