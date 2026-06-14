Как сообщил на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, в адрес Владимира Зеленского прозвучала рекомендация.
«Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников», — заявил дипломат.
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