Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока стороны не согласовали даты нового визита. Тогда же в Кремле сообщили, что США продолжают контактировать с Россией и Украиной, однако временно не выполняют роль посредника в урегулировании конфликта.