Трамп в беседе с Путиным пошутил, что число 80 ему не симпатично из-за энергии

Ранее Ушаков сообщил, что Путин первым из иностранных лидеров поздравил Трампа с 80-летием, отметив незаурядные черты характера юбиляра. Американский президент был тронут и поблагодарил за внимание. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию на Украине: российский лидер подчеркнул, что удары Киева по мирной инфраструктуре РФ не изменят критического положения ВСУ на поле боя. Кроме того, Путин пожелал США удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.