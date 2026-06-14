Главе киевского режима Владимиру Зеленского не нужно забывать трагедию Холокоста. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Подробности их беседы сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников», — заявил Путин.
Напомним, что Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя «героев УПА»* (запрещена в России и признана экстремистской), что вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и общественных деятелей.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.