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Путин рассказал, что не стоит забывать Зеленскому

Главе киевского режима Владимиру Зеленского не нужно забывать трагедию Холокоста.

Главе киевского режима Владимиру Зеленского не нужно забывать трагедию Холокоста. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Подробности их беседы сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников», — заявил Путин.

Напомним, что Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя «героев УПА»* (запрещена в России и признана экстремистской), что вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и общественных деятелей.

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