Главе киевского режима Владимиру Зеленского не нужно забывать трагедию Холокоста. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Подробности их беседы сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.