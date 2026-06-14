Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул абсурдность заявлений западных оппонентов о том, что денацификация Украины не нужна, напомнив о недавних торжественных похоронах нацистских преступников. Своё мнение российский лидер сказал в ходе выступления на ПМЭФ. Он подчеркнул циничность ситуации, когда Владимир Зеленский, являющийся евреем по национальности, устраивает подобные перезахоронения и отдаёт нацистам почести как героям. Этот факт сам по себе снимает все вопросы о том, нужна ли Украине денацификация, заключил Путин.