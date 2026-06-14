В Кремле рассказали о шутках в разговоре Путина и Трампа

Ранее Ушаков сообщил, что Владимир Путин первым поздравил Дональда Трампа с 80-летием, отметив его уникальные черты характера. Трамп выразил ему благодарность. В ходе диалога обсуждался военный конфликт на Украине. Путин заявил, что удары Киева по российской инфраструктуре не изменят тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российский президент пожелал США успешного проведения ЧМ-2026 по футболу.