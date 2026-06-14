В Кремле рассказали о шутках в разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным в шутливой форме пожаловался, что число 80 ему не симпатично. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, общение лидеров не обошлось без шуток.
«Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил», — рассказал он.
Ранее Ушаков сообщил, что Владимир Путин первым поздравил Дональда Трампа с 80-летием, отметив его уникальные черты характера. Трамп выразил ему благодарность. В ходе диалога обсуждался военный конфликт на Украине. Путин заявил, что удары Киева по российской инфраструктуре не изменят тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российский президент пожелал США успешного проведения ЧМ-2026 по футболу.
Ранее Ушаков также сообщил, что никаких подарков Трампу от российского президента не было.
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