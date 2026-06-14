Путин в беседе с Трампом отметил роль первой леди в воссоединении детей и семей

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп выступила посредником в переговорах между Россией и Украиной, благодаря чему семь украинских детей смогут воссоединиться со своими семьями (шестеро — в ближайшее время, ещё один — позже в этом месяце). Первая леди США выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и назвала воссоединение детей одной из важнейших глобальных проблем.