Путин в беседе с Трампом отметил роль первой леди в воссоединении детей и семей

«Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив её роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказанное ей содействие с российской стороны», — сказал Ушаков.
Разговор прошёл в день 80-летия американского президента, причём Путин стал первым иностранным лидером, поздравившим Трампа. Сам юбиляр с шуткой признался, что цифра 80 ему не симпатична, поскольку он полон энергии и сил. Также российский лидер пожелал США удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.
Говоря о ситуации на Украине, Путин подчеркнул, что никакие удары киевского режима по мирной инфраструктуре России не изменят критического положения ВСУ на поле боя. По его мнению, европейцы и Зеленский попытаются представить всё наоборот и будут предлагать идеи, нацеленные на затягивание конфликта.
Напомним, супруга президента США Мелания Трамп выступила посредником в переговорах между Россией и Украиной, благодаря чему семь украинских детей смогут воссоединиться со своими семьями (шестеро — в ближайшее время, ещё один — позже в этом месяце). Первая леди США выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и назвала воссоединение детей одной из важнейших глобальных проблем.
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