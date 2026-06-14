Ушаков: Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора согласовали очередной визит спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в РФ в ближайшее время. Кроме того, в ходе беседы Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, напомнил о возможности для президента Украины Владимира Зеленского при желании приехать в Москву для личной встречи.