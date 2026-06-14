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Ушаков: Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать прекращению боевых действий, оказывая влияние как на европейских союзников, так и на Киев. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать прекращению боевых действий, оказывая влияние как на европейских союзников, так и на Киев. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий, — сообщил дипломат подробности разговора.

По его словам, Трамп выразил намерение использовать предстоящие контакты, включая саммит «Группы семи», для продвижения этой позиции и возможного воздействия на участников переговорного процесса в Европе и Украине, передает ТАСС.

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора согласовали очередной визит спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в РФ в ближайшее время. Кроме того, в ходе беседы Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, напомнил о возможности для президента Украины Владимира Зеленского при желании приехать в Москву для личной встречи.

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