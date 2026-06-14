Власти Таганрога сообщили о работе ПВО

В Таганроге работают средства ПВО, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! ️Сохраняйте спокойствие!» — добавила она.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 249 украинских дронов. Беспилотники перехватили в том числе в небе над Ростовской областью. Так, согласно сообщениям главы региона Юрия Слюсаря, их сбили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.
Таганрог тоже подвергается украинским атакам. В конце мая над городом сбили ракету. При падении ее фрагментов загорелись автомобили на улице Циолковского.
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