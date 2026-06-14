Власти Таганрога сообщили о работе ПВО

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 249 украинских дронов. Беспилотники перехватили в том числе в небе над Ростовской областью. Так, согласно сообщениям главы региона Юрия Слюсаря, их сбили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.