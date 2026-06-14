Путин в поздравительной телеграмме назвал Трампа ярким и незаурядным политиком

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп шутливо посетовал, что цифра 80 ему не симпатична. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, общение проходило не без доли юмора, а хозяин Белого дома подчеркнул, что полон энергии и сил, поэтому такое число ему не совсем по душе.