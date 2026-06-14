Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в поздравительной телеграмме назвал Трампа ярким и незаурядным политиком

Опубликован полный текст поздравительной телеграммы, которую Владимир Путин направил Дональду Трампу. Российский лидер адресовал тёплые слова американскому коллеге по случаю 80-летнего юбилея. Телеграмма есть на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!» — говорится в послании.

Глава государства высоко оценил сложившееся между лидерами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могли бы действительно придать отношениям новое качество. По его мнению, стороны также способны многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Завершил телеграмму президент РФ пожеланиями здоровья, счастья, благополучия и успехов. Отдельно он попросил передать наилучшие слова Мелании и всем членам семьи юбиляра.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп шутливо посетовал, что цифра 80 ему не симпатична. Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, общение проходило не без доли юмора, а хозяин Белого дома подчеркнул, что полон энергии и сил, поэтому такое число ему не совсем по душе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше