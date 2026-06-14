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Трамп заявил Fox News о подписании сделки США с Ираном в течение трёх часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном будет подписано в ближайшие «два-три часа». Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Только что поговорил с президентом Трампом. Он сказал, что, по его убеждению, сделка с Ираном будет подписана в течение следующих двух-трёх часов», — привёл детали беседы с американским лидером журналист телеканала Трей Ингст.

Детали готовящегося документа и возможные условия сделки пока не раскрываются. Официальной реакции из Тегерана на это заявление Вашингтона к этому часу не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину, что сделка с Ираном близка к финалу и может быть обнародована уже сегодня. Часть беседы была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Трамп рассчитывает, что итоги сложных, но успешных переговоров могут быть объявлены уже сегодня. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил ABC, что американская сторона рассчитывает подписать сделку с Ираном в воскресенье, выразив уверенность команды.

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