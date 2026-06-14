Трамп заявил Fox News о подписании сделки США с Ираном в течение трёх часов

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину, что сделка с Ираном близка к финалу и может быть обнародована уже сегодня. Часть беседы была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Трамп рассчитывает, что итоги сложных, но успешных переговоров могут быть объявлены уже сегодня. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил ABC, что американская сторона рассчитывает подписать сделку с Ираном в воскресенье, выразив уверенность команды.