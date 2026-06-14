Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Армении подтвердил победу партии Пашиняна

Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу на выборах в Армении. За неё отдали свои голоса 49,7% избирателей. Теперь политический блок сможет самостоятельно сформировать правительство. Данные об итогах голосования приводит пресс-служба ЦИК страны.

«Партия “Гражданский договор” набрала 49,7% голосов», — подчеркнул глава комиссии Ваагн Овакимян.

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на пять лет. Оппозиция неоднократно заявляла о грубом вмешательстве властей в избирательный процесс и деятельность Центризбиркома. Блок «Сильная Армения» настаивает на проведении новых выборов либо назначении второго тура. Помимо партии Пашиняна в законодательный орган проходят две оппозиционные силы: «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше