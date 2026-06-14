Путин в поздравлении обратился к Трампу словами «дорогой Дональд»

Трамп празднует день рождения 14 июня. Ранее днем он созвонился с Путиным. Политики обсудили в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории России не изменят ситуацию для Украины на поле боя.