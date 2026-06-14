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Путин в поздравлении обратился к Трампу словами «дорогой Дональд»

Президент России Владимир Путин отправил американскому президенту Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю 80-летия.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин отправил американскому президенту Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю 80-летия. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что высоко ценит взаимопонимание, сложившееся между политиками, которое позволяет вести откровенные переговоры даже по самым сложным вопросам.

Путин также выразил надежду, что вместе они придадут российско-американским отношениям новое качество. «Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов», — сказал российский президент, попросив также передать привет Мелании Трамп и всем членам семьи.

Трамп празднует день рождения 14 июня. Ранее днем он созвонился с Путиным. Политики обсудили в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории России не изменят ситуацию для Украины на поле боя.

Трамп, в свою очередь, вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

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