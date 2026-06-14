Трамп анонсировал сделку с Ираном через три часа

Сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Израиль не атаковать цели «Хезболлы», чтобы не сорвать сделку США и Ирана. В иранском МИДе исключали, что соглашение подпишут 14 июня, однако допускали, что стороны могут сделать это в ближайшие дни.