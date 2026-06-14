Путин в послании Трампу заявил о возможности развития отношений России и США

Ранее KP.RU сообщал, что посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев высказался о взаимоотношениях стран. Дипломат заявил, то Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние отношения между странами. По словам Дарчиева, Москва положительно оценивает конструктивные подходы нынешней администрации США к восстановлению диалога.