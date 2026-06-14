Трамп попросит Иран не отвечать на удары по Ливану

Как рассказал Трамп, во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он спросил его: «Какого черта ты делаешь?».
Трамп также выразил уверенность, что соглашение с Ираном будет подписано в электронном виде в течение ближайших двух-трех часов.
Израиль 14 июня атаковал южный пригород Бейрута, заявив, что удар был нанесен по командному центру «Хезболлы».
Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на территорию Ливана «в такой важный день», когда США и Иран близки к заключению мирной сделки. Вместе с тем Трамп признал, что Израиль имеет право на самооборону. Иран в ответ обвинил США в «игре в плохого и хорошего копа» на фоне мирных переговоров.
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