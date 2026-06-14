Трамп попросит Иран не отвечать на удары по Ливану

Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на территорию Ливана «в такой важный день», когда США и Иран близки к заключению мирной сделки. Вместе с тем Трамп признал, что Израиль имеет право на самооборону. Иран в ответ обвинил США в «игре в плохого и хорошего копа» на фоне мирных переговоров.