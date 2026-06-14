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Трамп попросит Иран не отвечать на удары по Ливану

Президент США Дональд Трамп попросит Иран не атаковать Израиль в ответ на израильские удары по «Хезболле» на территории Ливана.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп попросит Иран не атаковать Израиль в ответ на израильские удары по «Хезболле» на территории Ливана. Об этом рассказал корреспондент Fox News со ссылкой на слова американского президента. Пост опубликован в X.

Как рассказал Трамп, во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он спросил его: «Какого черта ты делаешь?».

Трамп также выразил уверенность, что соглашение с Ираном будет подписано в электронном виде в течение ближайших двух-трех часов.

Израиль 14 июня атаковал южный пригород Бейрута, заявив, что удар был нанесен по командному центру «Хезболлы».

Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на территорию Ливана «в такой важный день», когда США и Иран близки к заключению мирной сделки. Вместе с тем Трамп признал, что Израиль имеет право на самооборону. Иран в ответ обвинил США в «игре в плохого и хорошего копа» на фоне мирных переговоров.

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