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Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время.

Источник: Reuters

Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, утверждалось, что последний поздравил американского лидера с днем рождения и обсудил с ним переговоры по Украине.

«Мы договорились о нашей с ним (Трампом — ред.) встрече: в ближайшие дни в Европе будут форматы Группы семи», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом в воскресенье, чтобы поздравить Трампа, президент России Владимир Путин. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

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