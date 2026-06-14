Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом

Первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом в воскресенье, чтобы поздравить Трампа, президент России Владимир Путин. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.