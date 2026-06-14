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Норвежский профессор заявил, что участие НАТО в конфликте на Украине грозит катастрофой

Вовлечение НАТО в украинский конфликт приведёт к катастрофическим последствиям. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Наши политические лидеры одержимо хотят уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу, которая считает, что ведёт борьбу за своё существование. Нас должно беспокоить то, что они настолько вовлеклись в нападения на Россию и при этом продолжают делать вид, будто стороны конфликта — это только Россия и Украина», — написал он в соцсети.

По мнению профессора, западные лидеры сорвали как Минские мирные договорённости, так и Стамбульское соглашение, а затем в течение четырёх лет полностью блокировали дипломатию, заявляя, что «оружие — это путь к миру». Диесен добавил, что в Европе принято делать вид, будто речь идёт о помощи Украине, но это опасный самообман. Эскалация со стороны альянса, по его словам, вышла из-под контроля, а попытки игнорировать эту точку зрения как «пророссийскую» демонстрируют, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия практически одна противостоит всему НАТО. По словам президента, альянс надеется довести войну против России до победного конца, но у него ничего не получится.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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