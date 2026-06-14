Развожаев: Киев чувствует всевластие, но скоро это закончится

«И когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдём способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдёт», — приводит служба слова Развожаева.
Ранее Михаил Развожаев анонсировал внедрение в Севастополе новых систем защиты. По словам главы города, они полностью исключат возможность приближения украинских беспилотников к береговой линии.
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