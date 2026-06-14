Минобороны увидело подготовку Украины к потере Славянска и Краматорска

Украина готовит к эвакуации три завода в Краматорске из-за высоких темпов продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, в экстренном порядке украинские власти также готовятся к эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ, Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ, а также предприятия «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергоустановок.
«Таким образом, киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны уже сообщало, что власти Украины, помимо Краматорска, начали эвакуацию предприятий из Дружковки на Западную Украину.
Об эвакуации металлургических и станкостроительных предприятий из Краматорска также сообщало издание The Economist. Промышленные мощности Краматорска переносят в Перечин Ужгородского района Закарпатской области — в городе уже построен индустриальный парк. Инициативе присвоено неофициальное название «Новый Краматорск», говорится в статье.
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