Минобороны РФ: Украина готовится к эвакуации заводов и жителей из Краматорска

Ведомство сообщило, что эвакуация связана с продвижением подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Принудительная эвакуация семей началась 9 июня, утверждает Минобороны.