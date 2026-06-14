Reuters: поддержка Трампа в сельской Америке снизилась до нового минимума

Сельские американцы больше страдают из-за роста цен на бензин, так как в среднем проезжают 30 миль в день против 17 миль у городских жителей. Фермеры столкнулись с рекордным ростом цен на дизельное топливо в нескольких штатах, удорожанием удобрений из-за войны с Ираном, низкими закупочными ценами на урожай и ограничениями экспорта, вызванными торговой войной.