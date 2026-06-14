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Reuters: поддержка Трампа в сельской Америке снизилась до нового минимума

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания, сообщает Reuters. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения: в феврале 2025 года, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составлял 60%.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания, сообщает Reuters. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения: в феврале 2025 года, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составлял 60%.

Доля недовольных деятельностью президента сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для Республиканской партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США.

Главная причина недовольства — экономическая политика Белого дома. Только 31% сельских жителей одобряет действия Трампа в сфере контроля за стоимостью жизни и состоянием экономики, тогда как 61% выражает неодобрение. Для сравнения: в феврале эти показатели были почти равными (45% против 43%).

Сельские американцы больше страдают из-за роста цен на бензин, так как в среднем проезжают 30 миль в день против 17 миль у городских жителей. Фермеры столкнулись с рекордным ростом цен на дизельное топливо в нескольких штатах, удорожанием удобрений из-за войны с Ираном, низкими закупочными ценами на урожай и ограничениями экспорта, вызванными торговой войной.

Общий рейтинг одобрения Трампа сейчас составляет 35% — почти самый низкий показатель за его политическую карьеру.

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