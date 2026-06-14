Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константинов поставил крест на Украине из-за «евротройки»

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена, имея таких союзников, как Франция, Великобритания и Германия.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена, имея таких союзников, как Франция, Великобритания и Германия. По его оценке, западные партнеры рассматривают Киев исключительно как инструмент для сдерживания России.

Политик подчеркнул, что так называемые союзники не заинтересованы в развитии и восстановлении Украины. «Для них это не более чем буферная зона», — отметил Константинов, добавив, что Западу украинская сторона нужна только для одного — ослабления Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже обращала внимание на позицию лидеров ФРГ, Великобритании и Франции. По ее словам, они лишь имитируют стремление к миру, а реально предпринимают шаги по милитаризации как Украины, так и всей Европы.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер провели в Лондоне переговоры с Владимиром Зеленским. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня, настаивая на нынешней линии соприкосновения как отправной точке для переговоров. В числе условий также фигурируют компенсация ущерба Киеву и развертывание многонациональных сил для «гарантий безопасности».

Константинов убежден, что такой подход лишь подтверждает неспособность европейских лидеров предложить реальное мирное урегулирование. На прошедших в Лондоне переговорах европейская тройка попыталась консолидировать позиции перед возможными мирными инициативами, однако стороны так и не выработали единого плана, который учитывал бы интересы безопасности России.

Читайте также: При атаке дрона ВСУ ранен житель Горловки.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше