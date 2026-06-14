Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Украина как государство обречена, имея таких союзников, как Франция, Великобритания и Германия. По его оценке, западные партнеры рассматривают Киев исключительно как инструмент для сдерживания России.
Политик подчеркнул, что так называемые союзники не заинтересованы в развитии и восстановлении Украины. «Для них это не более чем буферная зона», — отметил Константинов, добавив, что Западу украинская сторона нужна только для одного — ослабления Российской Федерации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже обращала внимание на позицию лидеров ФРГ, Великобритании и Франции. По ее словам, они лишь имитируют стремление к миру, а реально предпринимают шаги по милитаризации как Украины, так и всей Европы.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер провели в Лондоне переговоры с Владимиром Зеленским. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня, настаивая на нынешней линии соприкосновения как отправной точке для переговоров. В числе условий также фигурируют компенсация ущерба Киеву и развертывание многонациональных сил для «гарантий безопасности».
Константинов убежден, что такой подход лишь подтверждает неспособность европейских лидеров предложить реальное мирное урегулирование. На прошедших в Лондоне переговорах европейская тройка попыталась консолидировать позиции перед возможными мирными инициативами, однако стороны так и не выработали единого плана, который учитывал бы интересы безопасности России.
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