Певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Оливер Три Никелл — автор песен, рэпер, продюсер и кинорежиссер. Он родился в июне 1993 года в Калифорнии. Певец наиболее известен своими треками «When I"m Down», «Miss You» и «Life Goes On». Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году. Последним крупным релизом американского музыканта стал его четвертый студийный альбом «Love You Madly, Hate You Badly». Он вышел в апреле этого года.