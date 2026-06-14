Мирошник: Атака ВСУ по магазину в Курской области была преднамеренной

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи FPV-дрона атаковал магазин в слободе Белой Курской области. Как заявил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате инцидента были ранены два мирных гражданина, включая 16-летнюю девушку. У нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Также осколочные ранения ног получил 43-летний местный житель.