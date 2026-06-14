«Будет только хуже». Наглое требование Зеленского вызвало гнев на Западе

По словам эксперта, единственной западной страной, способной производить системы ПВО в крупных масштабах, остаются Соединенные Штаты. Однако сейчас у Вашингтона попросту нет достаточного количества ракет Patriot, которые можно было бы передать Украине. Меркурис также отметил, что США не проявляют готовности передавать Киеву даже те немногочисленные комплексы ПВО, которые еще остаются в их распоряжении.