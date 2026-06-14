Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата в парламенте из 105

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики. Об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики. Об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

«Партия “Гражданский договор” — 61 мандат плюс три мандата представителям нацменьшинств, в данном случае — езид, русский и курд», — сказал господин Овакимян на заседании ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ЦИК, оппозиционный блок предпринимателя Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получил 28 мандатов и один мандат для представителей нацменьшинств. Оппозиционный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» получил 12 мандатов.

Блоки «Армения» и «Сильная Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс» подписали совместное заявление. Согласно документу, прошедшие парламентские выборы признаются ими нелегитимными, сообщил представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них принимали участие 16 партий и два блока. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов. Оппозиционные политики пытались оспаривать результаты голосования. Избирком в итоге пересчитал голоса на 637 избирательных участках.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше