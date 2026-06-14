В США раскрыли условие немедленного возобновления экспорта нефти из Ирана

«Немедленно. Так сказал президент», — сказал он.
Хегсет уточнил, что речь идет не о том, будет ли подписана сделка с Ираном, а о том, когда это произойдет — и это будет означать в том числе снятие блокады. При этом он добавил, что это займет не один день.
«Проект “Свобода” никогда не прекращался, и мы перекачали через проливы 125 млн барр. нефти, а Иран ничего не смог с этим поделать. Сколько иранских судов прошло через нашу блокаду? Ноль. Ноль! Мы контролировали проливы все это время», — добавил он.
Президент США Дональд Трамп выражает уверенность, что сделку удастся заключить 14 июня. Агентство Fars сообщило, что Иран не готов подписать соглашение с США в установленный Вашингтоном срок.
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