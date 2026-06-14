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Шесть оппозиционных блоков и партий Армении объявили выборы нелегитимными

Шесть оппозиционных блоков и партий Армении отказались признавать результаты парламентских выборов, которые состоялись 7 июня.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Шесть оппозиционных армянских блоков и партий приняли совместное заявление, согласно которому прошедшие в июне парламентские выборы признаются ими как нелегитимные, пишет ТАСС.

Заявление приняли блоки «Армения» и «Сильная Армения», партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Впоследствии в ЦИК поступили заявления о пересчете результатов на 555 участках.

Ранее глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян объявил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и победила на парламентских выборах.

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