Шесть оппозиционных блоков и партий Армении объявили выборы нелегитимными

Шесть оппозиционных армянских блоков и партий приняли совместное заявление, согласно которому прошедшие в июне парламентские выборы признаются ими как нелегитимные, пишет ТАСС.
Заявление приняли блоки «Армения» и «Сильная Армения», партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».
Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Впоследствии в ЦИК поступили заявления о пересчете результатов на 555 участках.
Ранее глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян объявил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и победила на парламентских выборах.