В публикации указывается, что Франция и Германия за кулисами выступают за значительное урезание полномочий дипслужбы ЕС (вплоть до её упразднения) при наличии действительно веских причин. Неявным следствием этого станет то, что Кая Каллас больше не сможет бравировать своей антироссийской риторикой и автоматически исключать ЕС из переговоров; как известно, Москва уже заявила, что не будет разговаривать с ней.