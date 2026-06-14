Ультраправый британский активист Томми Робинсон был задержан после возвращения из России

Ультраправого активиста Томми Робинсона (настоящее имя Стивен Кристофер Яксли-Леннон) задержали в лондонском аэропорту Хитроу сразу после того, как он прилетел из Москвы через Турцию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление правоохранителей. Сообщается, что во время своей поездки он встречался с отцом Илона Маска.