Хегсет заявил о немедленном начале экспорта иранской нефти после снятия блокады

«Немедленно», — отметил он.
По словам главы Пентагона, вопрос заключается не в том, будет ли заключена сделка с Ираном, а в сроках ее подписания, что также предполагает отмену блокады. При этом он добавил, что этот процесс займет определенное время.
«Проект “Свобода” никогда не прекращался, мы пропустили через проливы 125 млн баррелей нефти, а Иран ничего не смог с этим сделать. Сколько иранских судов прошло через нашу блокаду? Ноль. Ноль! Мы контролировали проливы все время», — заявил министр.
Ранее президент Трамп выразил уверенность, что соглашение удастся заключить 14 июня. В то же время иранские источники утверждали, что Тегеран не готов подписать договор с Соединенными Штатами в установленный срок.