Конгрессвумен Луна одобрила разговор Путина и Трампа

Ранее Луна уже высказывалась о потенциале экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. В феврале 2026 года, выступая в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня дипломатического работника, она заявила, что объем возможной торговой сделки между двумя странами может достичь 2 триллионов долларов.