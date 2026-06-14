Конгрессвумен Луна одобрила разговор Путина и Трампа

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна позитивно оценила телефонный разговор президентов России и Владимира Путина и Дональда Трампа. Свой комментарий политик опубликовала в соцсети Х.
«Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения — это полезно для всех», — написала конгрессвумен. Таким образом она отреагировала на публикацию главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который также сообщил о состоявшейся беседе лидеров двух стран.
Как ранее сообщалось, российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор глав государств продлился 55 минут и носил «дружеский и откровенный характер».
Ранее Луна уже высказывалась о потенциале экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. В феврале 2026 года, выступая в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня дипломатического работника, она заявила, что объем возможной торговой сделки между двумя странами может достичь 2 триллионов долларов.
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