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Экс-советник Меркель выступил за возобновление диалога с РФ по Украине

Экс-советник Ангелы Меркель заявил, что ни одна атака ВСУ с помощью западного оружия не смогла привести к «реальному прорыву».

Источник: Аргументы и факты

Эрих Вад, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступил за возобновление диалога с российской стороной для урегулирования украинского конфликта, пишет Berliner Zeitung.

«Нужно снова наладить каналы диалога с Москвой и вести переговоры», — указал Эрих Вад.

При этом он заявил, что ни одна атака ВСУ с помощью западного оружия не смогла привести к «реальному прорыву».

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала все страны Евросоюза возобновить диалог с РФ.

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