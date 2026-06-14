Эрих Вад, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступил за возобновление диалога с российской стороной для урегулирования украинского конфликта, пишет Berliner Zeitung.
«Нужно снова наладить каналы диалога с Москвой и вести переговоры», — указал Эрих Вад.
При этом он заявил, что ни одна атака ВСУ с помощью западного оружия не смогла привести к «реальному прорыву».
Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала все страны Евросоюза возобновить диалог с РФ.
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