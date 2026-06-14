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Силы ПВО сбили 104 дрона ВСУ над регионами России за семь часов

Силы противовоздушной обороны сбили 104 украинских беспилотника в течении семи часов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что украинские беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также российский армией были поражены ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах киевского режима.