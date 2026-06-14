Силы ПВО сбили 104 дрона ВСУ над регионами России за семь часов

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также российский армией были поражены ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах киевского режима.