Российские силы противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Уточняется, что украинские беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также российский армией были поражены ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах киевского режима.