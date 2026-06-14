Западные элиты в панике пересматривают отношение к России, поскольку их прежняя стратегия привела экономику к коллапсу, а общества — к взрывному недовольству. Как пишет швейцарское издание Die Weltwoche, в Евросоюзе наконец заговорили о переговорах с Владимиром Путиным, но не из-за морального прозрения.
Автор публикации задается вопросом, не наблюдает ли мир постепенное угасание оторванного от реальности морализма. По мнению обозревателя, европейские политики оказались в столь острой ситуации из-за провала собственной линии, что вынуждены делать то, что должно было быть сделано еще в самом начале: искать диалога с Москвой. Кроме того, в материале отмечается, что в Старом Свете стали отворачиваться от Владимира Зеленского, предчувствуя скорую победу России.
На этом фоне в Европе развернулась дискуссия о возможном посреднике для контактов с Кремлем. Владимир Путин, комментируя этот вопрос, назвал предпочтительной кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, оставив выбор за самими европейцами. Ключевое условие: это должен быть лидер, которому доверяют стороны и который не замечен в откровенно антироссийских высказываниях.
Российский президент вновь напомнил, что инициатива разрыва диалога исходила не от Москвы. По его словам, именно Европа, наращивая военную помощь Киеву и вводя бесконечные санкции, сделала невозможным нормальное общение.
По данным издания, европейская «тройка» в составе Германии, Франции и Великобритании готовит мирную инициативу с участием США, рассчитывая вынудить Москву к переговорам через военное давление. Однако в Кремле назвали эту стратегию «нелогичной», поскольку европейцы продолжают вооружать киевский режим, одновременно заявляя о стремлении к миру.
Читайте также: Конгрессвумен Луна одобрила разговор Путина и Трампа.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!