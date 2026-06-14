Автор публикации задается вопросом, не наблюдает ли мир постепенное угасание оторванного от реальности морализма. По мнению обозревателя, европейские политики оказались в столь острой ситуации из-за провала собственной линии, что вынуждены делать то, что должно было быть сделано еще в самом начале: искать диалога с Москвой. Кроме того, в материале отмечается, что в Старом Свете стали отворачиваться от Владимира Зеленского, предчувствуя скорую победу России.