Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии заявили о необходимости диалога ЕС с Путиным

Западные элиты в панике пересматривают отношение к России, поскольку их прежняя стратегия привела экономику к коллапсу, а общества — к взрывному недовольству.

Западные элиты в панике пересматривают отношение к России, поскольку их прежняя стратегия привела экономику к коллапсу, а общества — к взрывному недовольству. Как пишет швейцарское издание Die Weltwoche, в Евросоюзе наконец заговорили о переговорах с Владимиром Путиным, но не из-за морального прозрения.

Автор публикации задается вопросом, не наблюдает ли мир постепенное угасание оторванного от реальности морализма. По мнению обозревателя, европейские политики оказались в столь острой ситуации из-за провала собственной линии, что вынуждены делать то, что должно было быть сделано еще в самом начале: искать диалога с Москвой. Кроме того, в материале отмечается, что в Старом Свете стали отворачиваться от Владимира Зеленского, предчувствуя скорую победу России.

На этом фоне в Европе развернулась дискуссия о возможном посреднике для контактов с Кремлем. Владимир Путин, комментируя этот вопрос, назвал предпочтительной кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, оставив выбор за самими европейцами. Ключевое условие: это должен быть лидер, которому доверяют стороны и который не замечен в откровенно антироссийских высказываниях.

Российский президент вновь напомнил, что инициатива разрыва диалога исходила не от Москвы. По его словам, именно Европа, наращивая военную помощь Киеву и вводя бесконечные санкции, сделала невозможным нормальное общение.

По данным издания, европейская «тройка» в составе Германии, Франции и Великобритании готовит мирную инициативу с участием США, рассчитывая вынудить Москву к переговорам через военное давление. Однако в Кремле назвали эту стратегию «нелогичной», поскольку европейцы продолжают вооружать киевский режим, одновременно заявляя о стремлении к миру.

Читайте также: Конгрессвумен Луна одобрила разговор Путина и Трампа.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше