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В Иране опровергли информацию об ограничении полетов на западе страны

Полеты выполняются по плану, заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Маджид Ахван.

ТЕГЕРАН, 14 июня. /ТАСС/. Никаких ограничений на полеты на западе Ирана не вводилось, воздушное пространство по-прежнему открыто. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Маджид Ахван.

«Новых уведомлений об отмене рейсов или закрытии воздушного пространства не поступало, условия для полетов в стране нормальные, полеты выполняются по плану», — сказал он в интервью агентству ISNA.

Ранее агентство Tasnim проинформировало о приостановке рейсов из аэропортов в западной части Ирана до дальнейшего уведомления в связи с текущей ситуацией.

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