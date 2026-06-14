В Иране опровергли информацию об ограничении полетов на западе страны

ТЕГЕРАН, 14 июня. /ТАСС/. Никаких ограничений на полеты на западе Ирана не вводилось, воздушное пространство по-прежнему открыто. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Маджид Ахван.
«Новых уведомлений об отмене рейсов или закрытии воздушного пространства не поступало, условия для полетов в стране нормальные, полеты выполняются по плану», — сказал он в интервью агентству ISNA.
Ранее агентство Tasnim проинформировало о приостановке рейсов из аэропортов в западной части Ирана до дальнейшего уведомления в связи с текущей ситуацией.
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